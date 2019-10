150 Sendung, Zum Gedenken an Ginger Baker

https://www.youtube.com/watch?v=cSWuUMXBrVo 150 Sendung Zum Gedenken an den Cream & Blind Faith Schlagzeuger Ginger Baker Gespielte Lieder 29.10.2019 01 Cream - I Feel Free(1966) 02 Cream - White Room(196 8 ) 03 Cream - Sunshine of Your Love(1967) 04 Cream - Toad(1966) 05 Led Zeppelin - Good Times Bad Times(1966) 06 The Who - My Generation(196 5 ) 07 Georgie Fame & The Harry South Big Band - Papa's Got A Brand New Bag(19 8 0 ) 08 Blind Faith - Can't Find My Way Home (196 9 ) 09 Fela Kuti with Ginger Baker- Egbe Mi O(19 7 1 ) 10 Ginger Baker's Air Force - Da Da Man Live 11 Ginger Baker - Blood Brothers 69(19 7 2 )