Sendehinweis TRIALOCO: Stimmenhören

In der August-Sendung berichtete ein Betroffener über seine Erfahrung, Stimmen zu

vernehmen, die seine Mitmenschen nicht hören können. Die Töne scheinen in seinem Kopf

zu entstehen. In der Novembersendung nimmt Radio loco-motivo das Thema nochmals auf,

um es im Trialog zu vertiefen. Ein Betroffener, ein Angehöriger und der Psychiater Herbert

Heise tauschen ihr Wissen bzw. ihre Erfahrungen rund ums Stimmenhören aus.

Zu hören in der Sendung von Radio Locomotivo am 6. November 2019 17-18 Uhr.

Oder auch in der Wiederholung am Sonntag, 17.11.2019, 17.00

Nachhören und weitere Infos: Radio Loco-motivo Bern

Sendegebiet: UKW 95,6 MHz, Live-Stream, nachhören: Radio RaBe

weitere Empfangsmöglichkeiten: RaBe Empfangen

Ein Angebot der Interessengemeinschaft Sozialpsychiatrie igs, in Zusammenarbeit mit

der Radioschule klipp+klang und Radio Bern RaBe