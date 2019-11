Ab sofort gibt es bei RaBe einen neuen Podcast: „Time to Move“ von Dagmar Kopse und Diego Valsecchi begleitet das gleichnamige Projekt, das sich mit Mobilität, Diversität und gesellschaftlichem Wandel befasst. Im Rahmen von „Time to Move“ werden Geschichten auf dem Verkehrsnetz von BERNMOBIL aufgenommen. Dabei werden Bus oder Tram als Mikrokosmos angesehen, in dem Menschen aus verschiedenen Generationen, Kulturen, mit unterschiedlichen Berufen, Hintergründen etc. für eine kurze Zeit zusammenkommen. Helfen diese Geschichten den gesellschaftlichen Wandel zu verstehen, abzubilden oder gar zu beeinflussen?

Vielleicht erinnert ihr euch an das soziokulturelle Projekt „Time for Change“, das vor etwa zwei Jahren die diversity der Stadt Bern feierte. Die fast gleiche Projektleitung steckte die Köpfe zusammen und heckte „Time to Move“ aus – ebenfalls ein partizipatives Projekt mit der breiten Berner Bevölkerung.

1. Folge vom 22. Oktober: Die Macher*innen erzählen über ihr Vorhaben und erläutern die Idee des Podcast

2. Folge vom 6. November: Das „Erzählmobil“ und seine Geschichten