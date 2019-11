Schaut man die Schweizerische Fussballnationalmannschaft an wird klar: die meisten der Spieler haben ausländische Wurzeln und praktisch alle von Ihnen arbeiten nicht in der Schweiz, sondern bei Clubs in Portugal, Deutschland und England. Viele sind also moderne Arbeitsmigranten. Die Trikots der Spieler der Schweizerischen Nationalmannschaft hängen derzeit auch im Bernischen Historischen Museum. Dieses widmet dem Thema Migration die Ausstellung Homo Migrans – Zwei Millionen Jahre unterwegs. Darin werden an insgesamt 11 unterschiedlichen Stationen Aspekte der Migration aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Die Ausstellung schlägt dabei einen grossen zeitlichen Bogen, beginnt sie doch beim ersten Menschen in Afrika und folgt diesem bei seiner Verbreitung bis in die Schweiz.

Ausgestellt sind insgesamt 200 Objekte aus der Sammlung des Bernischen Historischen Museums, darunter Gemälde, Werkzeuge, Kleider, Bücher, Schriftstücke, Teppiche und Maschinen. Audio- und Videoinstallationen dokumentieren persönliche Schicksale etwa von italienischen Gastarbeitern, französischen Zuckerbäckern oder Schweizere Söldnern, derweilen Karten und Grafiken Zahlen und Migrationsrichtungen visualisiern.

Sämtliche 11 Stationen machen klar: Migration bringt immer auch eine Bereicherung mit sich, nämlich den Austausch von Wissen und Know-How. So waren zum Beispiel viele der Hugenotten, welche im 16. und 17. Jahrhundert aus Frankreich in die Schweiz flüchteten, talentierte Kunsthandwerker, welche der Schweizer Textil- und Uhrenindustrie wichtige Impulse gaben.

Umfragen zeigen immer wieder: Das Thema Migration steht hoch auf dem Sorgenbarometer der Schweizer Bevölkerung. Die Debatte darum wird oft sehr emotional geführt. Mit seiner Austellung leistet das Bernische Historische Museum einen wichtigen Beitrag zu dieser Debatte. Klar wird: Migration und Durchmischung hat immer schon stattgefunden und hat Spuren in jedem von uns hinterlassen. Die Trennung von «wir» und «die» und die Frage, wer zum «wir» gehört und wer zu den anderen, ist nicht mit Landesgrenzen zu klären. Diese Klärung, muss in den Köpfen stattfinden.

Homo Migrans, 2 Millionen Jahre unterwegs, Bernisches Historisches Museum, bis 28.6.2020, ergänzend läuft ein vielfältiges Rahmenprogramm zum Thema Migration mit Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Lesungen der Volkshochschule und einer Filmreihe im Kino Rex.