Barrierefreies Musizieren mit Virtual Reality

Musik ist für alle da. Was gut tönt, ist leider nicht selbstverständlich. So haben es beispielsweise Menschen mit Beeinträchtigungen schwer, eine professionelle Musikausbildung zu absolvieren, oder manchmal überhaupt ein Musikinstrument zu bedienen.

Dafür, oder besser gesagt, dagegen setzt sich Tabula Musica ein, das Zentrum für barrierefreie Musik in Bern. Am Dienstag 19. November 2019 führt Tabula Musica die Veranstaltung Zukunftsmusik 2019 durch, bei der Künstler*innen und Wissenschaftler*innen über einen barrierenfreien Zugang zu Musik referieren und diskutieren. Dabei wird auch Einblick gewährt in die neusten Entwicklungen von barrierefreien Instrumenten. An vorderster Front mit dabei ist hier Franziska Schröder, welche an der Universität in Belfast am Sonic Arts Research Centre forscht und unterrichtet und die Organisation Performance without Barriers ins Leben gerufen hat. Schröder arbeitet bei der Entwicklung von «EXA – the infinite instrument» mit, einer Musik-Software, welche mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille gesteuert werden kann und ganz auf die Fähigkeiten der Benutzer*innen ausgerichtet ist.

Am Symposium von Tabula Musica wird die studierte Saxophonistin Schröder zusammen mit Mary Louise McCord musizieren, also der ersten Musikerin, der eine Version von EXA auf den Leib geschneidert wurde. Seit ihrer Geburt hat McCord Cerebralparese; EXA ermöglicht der Nordirin, Stücke selber zu komponieren, auzufnehmen und zu performen. EXA müsse man sich wie ein Klavier vorstellen, das nicht horizontal, sondern vertikal im virtuellen Raum stehe, wobei jede Taste ein anderes Instrument oder einen anderen Klang erzeuge, erklärt Franziska Schröder im Interview mit RaBe.

19.11. Symposium zu barrierefreier Musik mit verschiedenen Gastredner*innen & Podium, 12 – 18:30 Uhr, Musikhaus PH Bern, Fabrikstrasse 8, 3012 Bern

20.11. Barrierefreie Instrumente testen , 10 – 12 Uhr, Creaviva Zentrum Paul Klee

20.11. Konzert des Tabula Musica Orchesters mit Special Guest Jeans for Jesus, 20 Uhr, Heitere Fahne