2. Runde im Ständeratswahlkampf

Thema das heutigen Infos sind die Ständeratswahlen vom kommenden Sonntag. Podcast gibt’s hier ab Mittag.

Wer schafft’s im 2. Wahlgang?

Kommenden Sonntag sind Ständeratswahlen im Kanton Bern. Christa Markwalder von der FDP, Regula Rytz von den Grünen, Werner Salzmann von der SVP und Hans Stöckli von der SP sind in diesen Tagen noch viel unterwegs. Jetzt kommt es nämlich darauf an, wer besser mobilisiert. Die Kandidierenden treten jeweils als Zweiergespann an: rot-grün gegen bürgerlich. An der Podiumsdiskussion im Thuner Schadau Gymnasium hatte die Stimmbevölkerung noch einmal die Chance, sich eine Meinung zu bilden.

Die vier Kandidierenden im Einzelgespräch:

Wer von den vier profilierten Kandidat*innen am 17. November das Rennen macht, sei noch komplett offen, sagt Politik-Berater Mark Balsiger, welcher ebenfalls in Thun an der Podiumsdiskussion war.