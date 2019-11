Sendehinweis: Stille Nacht – einsame Nacht

«Am 24. feiern wir bei uns, am 25. sind wir bei Martins Eltern und am 26. besuchen wir das

Grosi im Emmental.» So und ähnlich tönt es oft vor Weihnachten. Festtage werden meist im

Familien- und Freundeskreis begangen. Wie aber geht es Menschen, die alleine sind, die

weder Eltern, Kinder noch Bekannte haben, die sie besuchen oder einladen? Die zusehen

müssen, wie rundum alle im Lichterglanz singen, Geschenke austauschen und gemeinsam

tafeln? Da kann Einsamkeit aufkommen. In der Sendung melden sich Betroffene zu Wort

und solche, die an Weihnachten weit offene Türen haben.

Zu hören in der Sendung von Radio loco-motivo Bern am Mittwoch 4. Dezember 2019 17-18 Uhr.

Sie hören die Sendung auch in der Wiederholung – Sonntag, 15.12.2019, 17.00

Nachhören und weitere Infos: Radio Loco-motivo Bern

Sendegebiet: UKW 95,6 MHz, Live-Stream, nachhören: Radio RaBe

weitere Empfangsmöglichkeiten: RaBe Empfangen

Ein Angebot der Interessengemeinschaft Sozialpsychiatrie igs, in Zusammenarbeit mit

der Radioschule klipp+klang und Radio Bern RaBe