Tribute to «Sigur Rós – Ágætis byrjun»

Jeremias Keller ist ein Musiker, der in verschiedenen musikalischen Unterfangen anzutreffen ist, so etwa bei Django Bates humanCHain, Domi Chansorn oder Kamikaze. Ausserdem tut der 33-jährige bei verschiedenen Theaterproduktionen mit und ist der Produktionsleiter der jährlich stattfindenden Jazzwerkstatt. Keller ist Multiinstrumentalist und hat sich das Gitarren- und Schlagzeugspiel einst selber beigebracht; mittlerweile spielt er vorzugsweise Bass.

Nun hat die Veranstaltungsreihe bee-flat Jeremias Keller eine Carte Blanche erteilt. Das heisst, dass Keller an drei Abenden entscheiden kann, was auf der Bühne der Turnhalle des Progr passieren soll. Die Wahl für den ersten Abend ist unerwartet: Ein Tributabend soll’s werden und zwar an eine isländische Band. Genauer: Keller und seine Mitstreiter*innen spielen «Ágætis byrjun» nach, das zweite Album der isländischen Postrockformation Sigur Rós.

Sigur Rós habe ihm den Zugang zu einer neuen Art von Musik eröffnet, die nicht nach herkömmlichen Songstrukturen funktioniere, sondern starkes Gewicht auf den Klang lege, sagt Keller. Auch wenn «Ágætis byrjun» mittlerweile bereits 20-jährig sei, so habe das Album für ihn nicht an Dringlichkeit verloren. «Mich berührt der eigenwillige Falsettgesang von Jón Þór «Jónsi» Birgisson, dessen überirdisch klingendes Gitarrenspiel (Birgisson spielt sein Instrument vorwiegend mit einem Geigenbogen) und der Gesamtklang, der entsteht, weil die Band verschiedene Stilrichtungen verwebt.»

Für die Tributnacht hat Keller nur ein paar wenige Schlüssel-Passagen von «Ágætis byrjun» transkribiert. Ihm sei es wichtig, dass die Musiker*innen mitentscheiden könnten, wie das Album umgesetzt werde. «Wir haben nicht den Anspruch, die Platte 1:1 nachzuspielen, schliesslich soll es ein Tribut-Konzert werden nicht ein Coverabend», sagt Keller.

Jeremias Keller Carte Blanche bei bee-flat im Progr:

#1: Tribut to «Sigur Rós -Ágætis byrjun», SO 24.11.19 / #2: Vertigo & Thais Diarra (CH), MI 4.12.19 / #3 : King Pepe & the Queens MI 15.1.20