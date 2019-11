Fachstelle Sexarbeit XENIA zu Besuch

Heute im Info berichten wir als erstes über die Ankündigung von Regula Rytz, sie wolle für den Bundesrat kandidieren, wir treffen die Leiterin der Fachstelle für Sexarbeit des Kantons Bern zum Gespräch und hören im Radioblog, wie es unserem Kolumnisten im Fitnesstraining seiner Oma ergangen ist.



Xenia wird 35

Die Fachstelle für Sexarbeiter*innen im Kanton Bern feiert das 35 Jahre Jubiläum. Gegründet wurde der Verein 1984 mit dem Ziel, die Akzeptanz der Bevölkerung für die Sexarbeit zu fördern und die Arbeitsbedingungen für Sexarbeiter*innen zu verbessern. Was als Projekt von Frauen für Frauen in der Stadt Bern begann, ist inzwischen gewachsen. XENIA ist heute mit einem erweiterten Tätigkeitsfeld für den ganzen Kanton Bern zuständig und erreicht jährlich an die 4000 Sexarbeiter*innen. Beratung und Betreuungsangebote haben sich also verbessert, nicht aber die Arbeitsbedingungen im Sexgewerbe.

Christa Ammann, Stellenleiterin von XENIA: „Die Fixkosten sind gestiegen, die gesetzlichen Vorschriften haben sich verschärft etc. All das macht es für viele Sexarbeiter*innen unglaublich kompliziert, überhaupt legal zu arbeiten. Sie sind auf Unterstützung angewiesen, um überhaupt all die Vorschriften einzuhalten zu können. Was wiederum neue Abhängigkeiten fördert.“

Ab dem ersten Januar 2020 wir XENIA einmal wöchentlich auch in Thun und Biel Beratungen vor Ort anbieten. Ausserdem will der Verein vermehrt einen Fokus auf die Digitalisierung legen, die auch in der Sexarbeit Einzug gehalten hat.

Zur Feier des Jubiläums von XENIA läuft im Schlachthaus Theater die Produktion Traumboy, die sich mit der Auswirkung von Geschlechterrollen und Sexarbeit befasst und bis am 7. Dezember ist im Theaterladen des Schlachthauses zudem eine Schaufenster Projektion zu sehen, mit dem Titel «Sexwork on screen».

Bauch, Beine, Po, Bro!

Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblog.

Das Grosi von Slam-Poet Noah Oetterli war leider verhindert, und so musste er für sie ins Fitnesstraining. In «Bauch, Beine, Po, Bro!» berichtet er von seinen Strapazen bei den Seniorinnen.