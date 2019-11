Prävention gegen Isolation im Alter

Einsamkeit kann zu gesundheitlichen Problemen bis hin zum verfrühten Tod führen. Was macht man also, wenn die Freund*innen und Familie nicht in der Nähe sind und man in den eigenen vier Wänden gefangen ist? Ein Angebot gegen Isolation im Alter im Kanton Bern ist zum Beispiel „Zwäg ins Alter“ von Pro Senectute. Christophe Hutmacher geht der Frage nach, wie wirksam dieses Projekt ist und spricht mit Anna Hirsbrunner von Pro Senectute und Lukas Bäumle vom schweizerischen Verband für Seniorenfragen SVS.