Die beiden Firmen Trafigura und Vitol mit Sitz in Genf sind offenbar in einen der grössten Korruptionsskandale der jüngeren Geschichte involviert. Im Alpinen Museum Bern läuft eine Ausstellung über die faszinierende Bergwelt des Irans. Und: Der Lustige Dienstag geht heute Abend zum 100. Mal über die Bühne. Hier gibts den Podcast.

Petrobas-Korruptionsskandal: Hausdurchsuchungen in Genf

Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat am vergangenen Mittwoch die Genfer Büros von Trafigura und Vitol nach Beweismaterial durchsucht, nachdem die brasilianischen Ermittlungsbehörden ihre Schweizer Kollegen um diese Amtshilfe ersucht hatten. Die Aktion steht im Zusammenhang mit dem Korruptionsfall der Ölgesellschaft Petrobras, in den offenbar auch der Schweizer Rohstoffhandelsplatz involviert ist. Im Fokus der Ermittlungen: Die Rohstoffhändler Trafigura und Vitol.

Manager der beiden Firmen sollen bestens Bescheid gewusst haben, über die Millionen von Dollars, welche zwischen 2011 und 2014 zur Erlangung vorteilhafter Ölverträge an Petrobras geflossen sind. Diesen Sachverhalt konstatierten Public Eye und Global Witness in ihrer gemeinsamen Recherche bereits im November 2018.

In seinem Geständnis hatte ein ehemaliger Mittelsmann der Ölindustrie, Carlos Henrique Nogueira Herz, im August diesen Jahres schwere Vorwürfe gegen die Gründer der beiden Genfer Handelsriesen erhoben. Konkret geht es um Vitols noch amtierenden Ian Taylor und den inzwischen verstorbenen Claude Dauphin von Trafigura. Aber auch gegen den Schweizer Rohstoffhändler Glencore liegen belastende Aussagen vor.

Irans weisse Gipfellandschaft

Die unberührten, schneeweissen Bergmassive im Iran gelten in der Bergsteiger*innenszene immer noch als Geheimtipp. Auch dort gibt es zwar mittlerweile ein Netz von Berghütten und gut ausgeschilderte Wanderwege, Kletterwände und detaillierte Landkarten. Und doch seien die wenigsten Routen bereits vorgelegt, weshalb sie bei Skitouren oft das Gefühl empfinde eine Pionierin zu sein, sagt die Zürcher Alpinistin, Fotografin und Filmerin Caroline Fink.

Fink bereiste den Iran in den letzten Jahren mehrmals und kam zurück mit einem grossen Fundus an Fotografien, Videos und Interviews mit iranischen Bergführer*innen und Bergbegeisterten. Eine Auswahl ist nun in der Ausstellung Iran Winter. Abseits der Piste zu sehen im Alpinen Museum in Bern. Iranische Bergführerinnen berichten von ihrem Kampf um Anerkennung in der männlich dominierten Bergsteigerszene, wovon auch Caroline Fink selbst ein Liedchen singen kann, und von ihrer Suche nach Freiheit fernab der Zivilisation mit ihren geschriebenen und ungeschriebenen Regeln, die sie in ihrem Alltag oft einengen. Was sie alle eint, sind die Faszination für die unberührte Natur und für die engen Freundschaften, die auf Bergtouren entstehen.

RaBe traf Caroline Fink und ihren iranischen Bergführer Mohammad Hajabolfath im Alpinen Museum.

100 Mal LuDi

Der lustige Dienstag, kurz LuDi, geht heute Dienstag zum 100. Mal über die Bühne.

Mit dabei sind wie immer die LuDi Crew, bestehend aus Hans Franz Nägeli, Mägic Henä, Will Lee und Helenka Romantickova. Bei einem Besuch im RaBe Studio genehmigen sie uns einen Blick hinter die Kulissen und verraten, welche prominenten Gäste dieses Mal das Publikum beglücken.

Der eingefleischten LuDi Crew sind die Ideen trotz 100 Mal Jubiläum nicht ganz ausgegangen. Aber: „Wir verlassen uns auf unsere illustren Gäste!“

Die Aufführung findet heute Abend um 19:30 Uhr im Tojo-Theater statt.