Winterwanderung ans WEF

Und auch dieses Jahr geht es Ende Januar über die Bühne: Das World Economic Forum WEF in Davos. Die 1000 grössten Unternehmen der Welt treffen sich mit internationalen Politiker*innen um über die Zukunft unseres Planeten zu diskutieren. Ja und wenn das WEF in Davos stattfindet, dann findet in Bern immer auch die Tour de Lorraine statt – ein globalisierungskritisches Festival mit Info-Veranstaltungen, Workshops und eine Partynacht, welche in rund 15 Locations dies- und jenseits der Lorrainebrücke zum feiern einlädt. Die diesjährige 20. Ausgabe folgt einem anderen Fahrplan als bis anhin, neu findet die Partynacht bereits am Wochenende vor den Workshops statt – Thema in diesem Jahr ist die Klimagerechtigkeit.

Heuer hat sich die Tour de Lorraine mit ganz vielen anderen Organisationen auch zum Bündnis Strike-WEF zusammengeschlossen. Nachdem die Proteste gegen das WEF in den letzten Jahren abflauten, melden sich die Globalisierungskritiker*innen nun mit einer grossen Aktion zurück:«Strike-WEF» organisiert eine dreitägige Winterwanderung nach Davos.

Rund 50km müssen dafür zurückgelegt werden, Startpunkt ist Landquart, übernachtet wird in Schiers und Klosters in Massenunterkünften. Ziel ist es, am Eröffnungstag vom WEF, am 21. Januar 2020, in Davos anzukommen.

Wer plant in einer grösseren Gruppe teilzunehmen, wird gebeten sich anzumelden unter groups@strike-weg.org