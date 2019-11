Botz3000 live vom Bone Festival im Schlachthaus

Heute senden wir direkt live vom Bone- Festival im Schlachthaus Theater in Bern.

Botz3000 wagt sich in die weite Welt oder eher einfach ins weite Bern hinaus! Mit abwechslungsreichem Programm führen wir dich wie üblich in den Feierabend. Heute ausnahmsweise gleich zwei spannende Interviews. Das Perfomance Duo Blond & Gilles sowie die Künstlerin Lucie Tuma. Beide geben im Rahmen des Bone Festival im Schlachthaus ihre Künste zum besten.

Dazu wie immer neuer Sound von unserem DJ Kid Silly, ein neues „erschte Löffeli“ und in Mönschewäut erfährst du kuriose Dinge aus dem Dschungelcamp.