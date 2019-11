«NewsBody» beim Performance Festival Bone

Täglich werden wir auf allen Kanälen mit News-Meldungen eingedeckt, sei es via TV, Radio, Zeitungen, Blogs oder digitalen Feeds. Aktualitäten spielen derzeit auch beim Performance Art Festival Bone im Schlachthaus Theater eine zentrale Rolle. Dieses steht heuer unter dem Motto «NewsBody» und ergründet während insgesamt fünf Tagen den Umgang von Performer*innen mit Aktualität.

Konkret bedeutet dies, dass im Schlachthaus Theater jeden Morgen eine Redaktionssitzung stattfindet, bei der das Kuratorenteam drei Themen festlegt, aus welchen Künstler*innen eines auswählen können. Am gleichen Abend zeigen diese dann eine Performance, in welcher die Aktualität verhandelt wird. Die Kurator*innen würden jeweils ein lokales, ein nationales und ein internationales Thema vorgeschlagen, erklärt Sibylle Omlin, Co-Leiterin des Bone. So standen am Mittwoch der Zwist um die jungem Berner Bären, der Tod der Fussball- und Trainerlegend Köbi Kuhn und der Stellenabbau des Autoriesen Audi zur Auswahl.

Nebst den Kunstschaffenden sind bei Bone auch diejenigen mit von Partie, welche News vermitteln: Journalist*innen. Diese befassen sich mit den gleichen Themen wie die Performer*innen, allerdings auf einer reflexiven Metaebene. Während Performer Martin Lee etwa Meldungen über den Tod von Köbi Kuhn in eine filmische Collage packt (Lee hat eine App erfunden, welche Meldungen zu einem bestimmten Thema auf veschiedenen News-Kanälen sammelt) sinniert Kultur- und Gesellschaftredaktorin Simone Meier (Watson) in ihrem Text darüber, welche Mechanismen der Tod einer prominenten Persönlichkeit bei Medien auslöst.

Der Beitrag zu NewsBody mit Stimmen von Sibylle Omlin, Dustin Kenel und einem Textausschnitt von Simone Meier:

Bone Performance Art Festival, 27.11 bis 1.12.2019, Schlachthaus Theater, Radio RaBe sendet live vor Ort!

Mit u.a.: Gilles Aubry (CH), Christine Hohenbücher und Barbara Holub (AT), Birgit Kempker (CH), Marc Lee (CH), Grey Truth (CH, B), Vreni Spieser (CH), Blond & Gilles (CH), Martin Schick (CH), Anne-Sophie Mlamali (CH), Marina Belobrojava (CH), Dustin Kenel (CH), Lucie Tuma (CH), Quynh Dong (CH), Crritic! Daniel Morgenthaler & Aoife Rosenmeyer (CH), U5 (CH), Thomas Geiger (AT), Vicenzo Capodici (CH), Christoph Draeger (CH, S), Max Küng (CH), Andrea Marioni (CH), Julie Semoroz (CH), Stefanie Christ (CH),

Martin Lees filmische Collage zum Tod von Köbi Kuhn: