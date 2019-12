Tracklist 3.12.19

Artist / Track

Aaron Broomfield – I’m Gonna Miss Ya

Goldroger – Wie leicht

Chefket – Aufstehen

Serious Klein, Amilli – Die for You (feat. Serious Klein)

JuJu Rogers – Black Thurzday feat. SANÓ

Kari Faux – Leave Me Alone

Janelle Monáe – I Like That

Patrick Paige II – On My Mind / Charge It to the Game

Leikeli47 – Money

Miss Eaves – Bush for the Push (Karlala Remix)

Wande Coal – So Mi So

Pino D’Angiò – Un pò d’uva e un liquore

Giorgio Poi – Acqua Minerale

Livy Ekemezie – Classic Lover

Maajo – Musa Paradisa

Rim Kwaku Obeng – Believe In Yourself

That Thing / That Thing (American Version)

Odie – Phenomenon

Crows – Chain of Being

Wee – Aeroplane (Reprise)

Surahn – Watching The World (Prins Thomas Diskomiks)

Ania Losinger, Mats Eser, Jan Heinke – Synchrony

Land Of Kush – Trema

Sophie Hunger – Le vent nous portera

Hainan – Siedlig

Surprise Chef – Have You Fed Baby Huey Today

WVR BVBY – Watch the Woodgrain Crawl

Moses Sumney – Virile

Tami Tamaki – I Never Loved This Hard This Fast Before

Bro David – Dancin‘

Gheorghe Zamfir;Vladimir Cosma – Sirba (Bande originale du film d’Yves Robert)