The Hottest Morning Show In Town!

Playlist vom 04.12.19

Crac – Wound Round

Ella Fitzgerald – Stairway To The Stars

Donald Byrd – Places & Spaces

Michael Kiwanuka – Final Days

Ibeyi – River

Moodymann – I’ll Provide

Noname – Song 32

Alicia Keys – In Common (Kenny Dope Extended Mix)

Sampha – (No One Knows Me) Like The Piano

Connan Mockasin – Faking Jazz Together

Kevin Morby – I Want to Be Clean

Boogarins – Te Quero Longe

Die Orangen – The Island (Back To Me)

Fehler Kuti – Mayday Mayday

Night Tapes – Dream

Felix Laband – The Savage Bush Hotel

Tierra Whack – Unemployed

Junglepussy – Spiders

SBTRKT – Wildfire (feat. Little Dragon)

James Ferraro – Cheekbones

Son Lux – Easy

Angel Olson – Lark

Jessica Pratt – Back, Baby

Violent Femmes – Blister In The Sun

Project Pablo – Closer

Andrés – New For U

Robyn – Honey

Floating Points – LesAlpx

Lovataraxx – Subjugué

Schade – Je Ne Pense Qu’a ça

Aldous Harding – The Barrel

The Districts – Peaches

Aluminium Babe – Riverside

Idealipsticks – Losers & Lovers

River Yarra – Respiration Alternée (avec Elen Huynh)

Die Orangen – Sonne

Die Wilde Jagd – 2000 Elefanten