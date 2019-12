Heute Botz 3000 mit „Gschänkli“ für dich…

…oder zumindest bester Unterhaltung für einen gewöhnlichen Nachmittag im Dezember.

Letzte Vorbereitungen vor der Show.

DJ Kid Silly macht dir in seinem aktuellen „On Repeat“ neustes von Kaytranada und Kali Uchis schmackhaft. „Ds erschtä Löffäli Musig“ entspringt der Erinnerung von Claude und handelt von einer gewissen Lizzy. Im „Gassägflüschter“von Samuele geht es um Berns gelb-schwarze, junge Buben. Hainan erzählen dir im live Interview was sich alles getan hat seit der Veröffentlichung der neuen Scheibe, am vergangenen 6. Dezember. Und in der Rubrik „Mönschewäut“ von Lisa wird gehustet.

Wenn dir nun der Kopf raucht vor lauter offener Fragen und du nach Antworten verlangst, empfehlen wir dir unbedingt heute um 15 Uhr Radio RaBe einzuschalten. Botz 3000 liefert Antworten und gewohnt beste Unterhaltung!

Und wer es verpasst hat, hier zum nochmal hören:

Sendung vom 12.12.2019