Jetzt herunterladen: Radieschen-Mixtape 2019

Das Radieschen-Mixtape 2019 mit Live-Aufnahmen von Songs unserer Studiogästen ist jetzt da!

Ein Geschenk an alle Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber. Das ist ein einzigartiges Mixtape, das es so sonst nirgends zu hören gibt. Alle Songs sind Live-Aufnahmen aus dem Studio Radio Bern RaBe und da gehören die kleinen, sympathischen Unsauberkeiten wie Kratzer und Knistern sowie andere Ecken und Kanten in den Stücken einfach dazu …

Lade dir die Musik jetzt herunter: Radieschen-Mixtape-2019 (ein etwa 90 Megabytes grosses ZIP-Paket)

Radieschen-Mixtape 2019

Die Daten sind jeweils mit den entsprechenden Beiträgen verlinkt, wo du die Sendung nachhören kannst und weitere Informationen zu den Musikmachenden findest. Die Namen der Künstlerinnen und Künstler sind jeweils mit ihrer Internetseite verlinkt.

Neues Format: Die 5-Minuten-Sprachnachricht

Was gab es sonst noch Neues im Jahr 2019? Das Radieschen auf Radio Bern RaBe hat ein neues Format eingeführt, die 5-Minuten-Sprachnachricht. Wir fordern Schweizer Musik-Acts dazu auf, uns eine genau fünf Minuten lange Sprachnachricht (nicht kürzer und nicht länger) zu schicken, in welcher sie kurz von sich und ihrer momentanen Verfassung erzählen. Hier findest du eine Übersicht der 5-Minuten-Sprachnachrichten des Jahres 2019.

Und du so im Jahr 2019?

Hast du besten Song des Jahres geschrieben? Oder wirst du ihn noch schreiben? Und kommst du aus der Region Bern?

Dann nichts wie los! Die Musikförderung Bern (MFB) vergibt zum ersten Mal einen MFB-Award. Prämiert werden das Album of the Year und der Song of the Year mit je 1000.- Franken, zudem gibts einen Förderpreis in Höhe von 3000.- Franken. Bis zum Samstag, 4. Januar 2020 nimmt der Vorstand der Musikförderung Bern deine Eingaben entgegen und prüft sie auf Herz und Nieren: MFB-Award 2019 – Eingabe jetzt!