Ein offener Kleiderschrank in Bern

Heute im Info: Kampf gegen unnachhaltigen Konsum, mit einem offenen Kleiderschrank in Bern sowie einem veganen Monat im Januar. Und: Wir sprechen mit dem Maler Serge Nyfeler über sein MOMA in der Lorraine

TEIL – Offener Kleiderschrank für Bern

Kommenden Sommer soll in Bern eine Bibliothek für Kleider statt für Bücher eröffnen. 5 Berner*innen haben das Startup TEIL gegründet, womit sie für mehr Stil und Nachhaltigkeit in der Hauptstadt sorgen wollen. Sie wollen eine Alternative schaffen zum heutigen Kleiderkonsum.

TEIL funktioniert mit Abos, mit denen man monatlich eine gewisse Anzahl an Alltagskleidung aus Second Hand und Fair Fashion-Beständen ausleihen und wieder zurückbringen kann. Nach dem erfolgreichen Crowdfunding ist das TEIL-Team nun auf der Suche nach einer geeigneten Lokalität in Bern.

Veganuary – Vegan leben im Januar

Join the New Years Revolution! – Die Kampagne der Veganen Gesellschaft Schweiz für den veganuary ist auch in Bern kaum zu übersehen. Mit dem veganuary wirbt sie dafür, im Januar 2020 vegan zu leben, sprich auf jegliche tierische Produkte zu verzichten. Oft entdecke man erst, wenn man es selber ausprobiere, wie vielfältig und abwechslungsreich die vegane Küche sei, sagt Laura Lombardini, Geschäftsleiterin der Veganen Gesellschaft Schweiz. Ziel der Kampagne ist, die Bevölkerung mit täglichen Rezepten und sonstigen Tipps auf unverkrampfte Art und Weise an die vegane Lebensweise heranzuführen. Dabei gehe es nicht nur um eine allfällige Stärkung des persönlichen Wohlbefindens, sondern ebenso um eine Stärkung des Tierwohls und der Ökologie.