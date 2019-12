Superquadra – Hörspiel von F.Wiesel und Christina Baron

Am 8. September 2019 um 21:00 kann in der hörbar "Verschobene Leben in Bosnien – Eine Reise von Sarajevo nach Zvornik und zurück" ein Feature von Marina Bolzli und Lucia Vasella gehört werden.

Der Krieg in Bosnien-Herzegowina hat in vielen Biografien zu Lücken und Sprüngen geführt. Zilha aus Zvornik kann nicht mehr in ihre Heimat zurück – verkauft ihr Haus aber trotzdem nicht. Die Feature-Autorinnen reisen mit ihr in einem kleinen, lauten Auto quer durchs Land in ... >