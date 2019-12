The Hottest Morning Show In Town

Playlist vom 18.12.19

SEED Ensemble – Afronaut (feat. XANA)

Teebs – Daughter Callin‘ (feat. Pink Siifu)

Flying Lotus – Black Balloons Reprise (feat. Denzel Curry)

Khruangbin – Cómo Te Quiero

BadBadNotGood – Key To Love (Is Understanding) (feat. Jonah Yano)

Boogarins – Tardança

Mattiel – Whites of Their Eyes

Helado Negro – Pais Nublado

Sam Evian – Next To You

Y La Bamba – Gabriel

Saba – Grey

Andi Otto – Amahamba

ABRA – Roses

Off The Meds – Currency Low

Quasi Dub Development – Press Pass (feat. Lady Ann)

Leon Dinero – Lover Like Me

Donnie Elbert – A Little Piece Of Leather

The Generationals – When They Fight They Fight

St. Paul & The Broken Bones – Call Me

Buddy Lamp – Promised Land

Dusty Springfield – Spooky

D’Angelo & The Vanguard – Betray My Heart

Greater Manchester Housing Authority – NYC Trilogy (Walkin Thru The Ghetto / Born In Shame In A Cotton Field / The Sun Is Coming)

Janelle Monáe – PYNK (feat. Grimes)

La Nefera – Quiero Más

Umeko Ando – Iyomante Upopo