«Best of» Pleiten, Pech & Pannen

Bevor sich das RaBe-Info gänzlich in die Weihnachtspause verabschiedet, darf natürlich eines nicht fehlen – nämlich das „Best of“ mit den lustigsten Versprechern und Zungenbrechern aus diesem Jahr. Ausserdem wollten wir von den Stadtberner*innen wissen, wie sie denn ihren Weihnachtsabend verbringen und es ist Freitag und somit Zeit für unsere akkustische Kolumne – den Radioblog. Dieser stammt heute aus der Feder von Slam-Poetin Sarah Altenaichinger.

Pleiten, Pech & Pannen 2019

Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu und wir von der Inforedaktion blicken zurück, – auf eine unglaubliche Vielzahl an tollen Beiträgen, Interviews, Live-Moderationen und insgesamt über 230 Sendungen. Wer viel spricht, dem kommt ab und an die die eigene Zunge in die Quere – das ist auch bei den Redaktoren und Redaktorinnen des Rabe-Info-Teams nicht anders. Katrin Hiss hat die lustigsten Versprecher des Jahres 2019 für uns zusammengeschnitten.