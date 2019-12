DO 2. Januar 2020 23:00-24:00

Crisscross…Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Stimmen

ANDREAS SCHAERER: A NOVEL OF ANOMALY (ACT) – SARA SERPA/ ANDRÉ MATOS: ALL THE DREAMS (Sunnyside) – SARA SERPA: CLOSE UP (2017) (CleanFeed) – GRETA MATASSA: PORTRAIT (Origin) – DARRELL KATZ & ODDSONGS: JAILHOUSE DOC WITH HOLES IN HER SOCKS (JOA) – RAN BLAKE/ JEANNE LEE: THE NEWEST SOUNDS YOU NEVER HEARD – (A-Side) 2020.01.02.AL Crisscross.Stimmen