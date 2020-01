„Zündstoff“ – harte Kost über einen brandaktuellen Fall

Menschen, die sich total querstellen. Sich selber oder anderen schaden könnten, vielleicht sogar drohen. Wie umgehen mit ihnen? Als Dorf? Behörde? Familie? – Die beiden Journalistinnen Franziska Engelhardt und Stefanie Müller-Frank erzählen in ihrer fünfteiligen Podcast-Serie „Zündstoff“ den brandaktuellen Fall von einem Messie namens Karl, seiner Familie , den Behörden, und der schwierigen Suche nach Antworten.



Die Podcast-Serie wird vom 6. bis 10. Januar, jeweils um 13 Uhr auf RaBe ausgestrahlt.

Alle Folgen gibts auch online auf der Plattform Republik zum Nachhören. Alternativ dazu gibt es einen RSS-Feed, ausserdem ist Zündstoff auf allen Podcast-Plattformen hörbar, z.B. auf Spotify. Die beiden Autor*innen freuen sich über Bewertungen und Empfehlungen! Support your local Audio Producer.



Folge 1: Knonau brennt

Das Haus von Karl steht in Flammen. Die Feuerwehr kommt nicht zum Löschen, weil

alles komplett zugestellt ist. So brennt das denkmalgeschützte Gebäude mitten im

Dorf in einer Nacht bis auf die Grundmauern nieder. Die Polizei ermittelt, schliesst

Brandstiftung nicht aus. Was ist da los? Folge 1 der Podcast-Serie «Zündstoff».

Folge 2: U-Haft

Karl wird verhaftet. Er kommt in Untersuchungshaft. Seine Familie erfährt nicht,

warum. Die Behörden dürfen keine Auskunft zum Fall geben. In der Nachbarschaft

hält man sich lieber aus der ganzen Sache raus – und schweigt. Bis sich an einem

Schützenfest jemand traut, über die angestaute Wut im Dorf zu reden.

Folge 3: Sammelwut

Jemand hat die Kesb – die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde –

eingeschaltet, um Hilfe zu holen. Auch die Familie des Messies versucht zu

rekonstruieren, wie Karls Sammeln so aus dem Ruder laufen konnte, was sie jetzt

tun kann und wie stark es mit der Krankheit zu tun hat, dass alles so eskaliert ist.

Folge 4: Offene Rechnungen

Karl wird aus der Untersuchungshaft entlassen. Vor dem Gefängnis wartet nicht nur

die Familie auf ihn. Und ein neuer Verdacht zum Brand taucht auf. Wie sieht Karl

selbst die verfahrene Situation, in die er da hineingeraten ist? Folge 4 der

Podcast-Serie «Zündstoff».

Folge 5: Ohne Obdach

Vom Haus steht nur noch eine Ruine. Karl schläft dort in einem Wohnwagen, die

Tage verbringt er im Freien. Seine Konten sind gesperrt, trotzdem weigert er sich,

das Grundstück zu verkaufen. Seine Kinder versuchen ihn vor dem Ruin zu

bewahren und die nächste Eskalation zu verhindern. Notfalls gegen seinen Willen.

Zu den Autorinnen

Franziska Engelhardt ist freie Reporterin und seit 2005 journalistisch tätig. Von 2006

bis 2014 arbeitete sie beim Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) und absolvierte

die Diplomausbildung an der Schweizer Journalistenschule MAZ. Von Juli 2014 bis

August 2018 war sie redaktionelle Mitarbeiterin bei der «Neuen Zürcher Zeitung»

(NZZ). Für ihre Printreportagen in Lateinamerika erhielt sie mehrere Stipendien. Seit

über zehn Jahren hat sie ihre eigene Porträtsendung auf Radio Lora. Ihre

Schwerpunkte sind Gesellschaft und Politik. Sie ist Mitglied und Mitgründerin des

Reporter-Forums Schweiz.

Stefanie Müller-Frank ist freie Reporterin für Radio und Print. Nach ihrer Ausbildung

beim Deutschlandfunk arbeitete sie erst als Redaktorin im Berliner Funkhaus und

machte sich dann als Autorin selbstständig. Seit 2014 berichtet sie für den

ARD-Hörfunk aus der Schweiz. Im Rahmen einer Krankheitsvertretung hat sie ein

halbes Jahr als Redaktorin bei «Kontext» von SRF 2 Kultur gearbeitet. Ihre

Schwerpunkte sind Gesellschaft und Politik. Ihr Feature «Sterben nach Plan –

Protokoll einer letzten Reise» (DLF/WDR 2017) stand auf der Shortlist für den

renommierten Radiopreis Prix Italia. Sie ist Mitglied im Reporter-Forum Schweiz.

Mitarbeit/Unterstützung

Autorinnen: Franziska Engelhardt und Stefanie Müller-Frank

Redaktion: Hanna Wick

Produktion: Miro Widmer

Musik: Samuel Tschudin

Regie: Franziska Engelhardt und Stefanie Müller-Frank

Mastering: David Rehorek

Dramaturgische Beratung: Sven Preger

Juristische Beratung: Brigitte Hürlimann

Produktionsleitung Republik: Marco Di Nardo

Diese Produktion wurde durch den Recherche-Etat von Republik und Project R, die

Stiftung für Medienvielfalt und die Stiftung Wali Dad finanziert.