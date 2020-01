Feministischer Blick aufs Christentum

Das Info startet ins neue Jahr mit einem Talk über feministische Theologie

Nach gut 2 Wochen Pause ist das RaBe-Info wieder zurück – viele Feiertage haben wir gerade hinter uns gebracht. Weihnachten und Stephanstag als christliche Feiertage, dann den Jahreswechsel. Und heute nun ist der 6. Januar, Dreikönigstag, auch dieser ist in manchen Kantonen ein gesetzlich anerkannter Feiertag. Ob wir glauben oder nicht spielt also oftmals keine Rolle, das Christentum prägt auch heute immer noch unseren Alltag. Werfen wir also einmal einen feministischen und linken Blick auf das Christentum. Dazu hat RaBe-Sendungsmacherin Geneva Moser die zwei Theologinnen Maria Regli, u.a. im Vorstand der IG feministische Theologinnen und Moni Egger, u.a. Redaktorin der Zeitschrift FAMA ins Studio eingeladen.