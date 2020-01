Abbazappa`s Gespielte Lieder 07.01.2020

155 Sendung 07.01.2020 Musik aus Oesterreich Gespielte Lieder 01 Tommy Lee feat. Seiler und Speer - Heite Nocht (2015) 0 2 Pizzera & Jaus - Dialekt´s mi(2018) 03 Attwenger - Kana daham (201 5 ) 04 Monomania - Wien, nur Du allein (2010) 05 Falco und Drahdiwaberl - Die Galeere (1983) 06 Dives - Chico (2019) 07 Fox Shadows feat Sophie Lindinger - Stay (2019) 08 FLEKS - Hotshot (2020) 09 Neon Neet - Loop You (2019) 10 Voodoo Jürgens featuring Jazz Gitti - S klane Glücksspiel (2019) 11 Tom Orange - So samma hoit so damma hoit(2018) 1 2 YOKOHOMO – Rakete (2019) 13 NO BROS feat (Austrian All-Star Crossover) - Thousand Years Of Austro Rock (2019) 14 Ja, Panik - Au Revoir (2014)