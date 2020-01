»Chaoze One’s nächstes Kapitel«

Warum die Gesellschaft ein Knollenblätterpilz ist und warum MusikerInnen nicht die Vätter respektive Mütter der HörerInnen sein sollten- diese Zeilen stammen aus dem Buch Spielverderber Mein Leben zwischen Rap und Antifa von Chaoze One, welches er anfangs 2019 veröffentlichte. Das Buch verschlang ich im Sommer 2019, wie noch selten ein anderes. Chaoze One links politischer Rapper der ersten Stunde schreibt autobiografisch über sein politisches Leben, über Krisen und Sinnfragen. Er nimmt uns mit auf eine Reise durch seine Kindheit und Jugend im Reihenhaus, die erlebten Nazi-Angriffe, die ersten musikalischen Erfahrungen in einer Punkband bis zu den ihn prägenden Berührungspunkten mit Rap von den Künstlern Anarchist Academy, Microphone Mafia und Kinderzimmer Productions.

Chaoze schreibt über seine Begegnungen mit Kutlu Yurtseven und Singore Rossi von den Microphone Mafia, über die Jungs von Irie Revoltes und viele andere MusikerInnen, die bis heute sagen, dass sie ohne Chaoze wohl nicht zu den Menschen geworden wären, die sie heute sind. Das zum Buch Spielverderber Mein Leben zwischen Rap und Antifa, welches als Taschenbuch fast überall online erhältlich ist.

Wir bei Gschächnütschlimmers, spielen seit jeher die Musik von Chaoze One in unserer Radio Sendung, prägte sie doch auch uns als Sendungsmachende und Menschen. Als wir erfahren haben, dass Chaoze ein Buch veröffentlicht, war uns plötzlich bewusst, dass wir schon lange keine neue Mukke mehr von Chaoze gehört & gespielt haben- irgendwie wussten wir aber, dass wohl etwas im Busch sein könnte.

Umso mehr freute es uns, als letzten Freitag Oli Second, dem langjährigen Weggefährten von Chaoze One, uns eine Nachricht zukommen liess, ob den unsere Einladung vom letzten Jahr noch aktuell sei. Klaro!

Nun kommen also diesen Freitag den 10. Januar Chaoze One und Oli Second zu uns ins Rabe und sie bringen gleich mal ihr gemeinsames Album als exklusives Preview mit! Tune in ab 20.00 live oder schau vorbei!