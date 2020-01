Botz3000 Neues Jahr – Neues Glück!

Happy New Year!

Wir sind wieder zurück, mit frischem Wind im neuen Jahr 2020. Unsere Sendung dreht sich heute rund um Vorsätze, Wünsche und Veränderungen. Passend dazu kommt der Psychologe Christoph Adrian Schneider zu uns ins Studio und redet im Interview über den Jahreswechsel, warum Menschen genau in dieser Zeit sehr positiv eingestellt sind und sich neue Vorsätze machen.

In unserem Stadtmagazin erfahren wir zudem mehr über das Taubenkonzept der Stadt Bern und auch unser DJ Kid Silly gibt wieder einen Musiktipp zum Besten.

Und heute exklusiv eine Premiere bei Botz3000: einen Live-Korrespondenten an den Olympischen Jugend Winterspielen, der uns berichtet wie es in Lausanne so zu und her geht.

Die Sendung kannst Du hier hören: