Mehrstimmiger Indie mit Calua

... gibt es im allerletzten Radieschen dieses Jahres zu hören. Nein, keine Schweizer Musik. Was hören Andrea und Bäschtu für Musik, wenn sie gerade nicht Schweizer Musik hören?! Eben, andere Musik. In dieser allerletzten Sendung des Jahres 2019 hörst du eine kleine Auswahl der Musik, die wir uns sonst noch so zu Gemüte führen, Dazwischen kurze Sprachnachrichten von unterwegs von uns. Ein Radieschen ohne Schweizer Musik, am 26. Dezember 2019, ab 20.00 Uhr.