Live-Sessions 2020 – El Gato Calculista

Türe 18:30 – Konzert 19:00 – Kollekte

Die Tangosendung El Gato Calculista eröffnet die Ausgabe 2020 der Konzertreihe im gemütlichen Saal von unserem Kulturradio mit den besten TangomusikerInnen aus der aktuellen argentinischen und internationalen Tangoszene.

Am 31.01 besucht uns der argentinische Gitarrist Agustin Luna in Rahmen seiner Europatournee. Alle sind herzlich eingeladen, die Sendung und das Konzert Live am Randweg 21 beiwohnen zu kommen. Herzlich. Das Team von El Gato Calculista