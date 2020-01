In der Wohnungslosigkeit zu leben muss nicht immer mit einem tragischen Schicksal einhergehen. Obdachlosigkeit aus freien Stücken, das gibt es auch hier in Bern. Bis 2017 lebte Roger Meier an unterschiedlichen Plätzen, in und um Bern. Immer unterwegs mit seinem multifunktionalem, selbst gebauten Velo-Anhänger-Bett. Weitere Einblicke in seine Perspektive auf die Stadt Bern gibt Roger Meier in regelmässigen Stadtführung für den Verein Surprise.