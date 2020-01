The Chicken Ruckus live…

…bei mir im Studio, diesen Donnerstag, 23.1.20 ab 17 Uhr! The Chicken Ruckus spielen Old Time und Folk aus Leib und Seele.

Sie singen Songs aus den kühlen Bergen, von den wilden Küsten, von der Arbeit am Gleis und in den Kohleminen, über den Tod, das Leben, die Liebe und was danach kommt – roh und wohlklingend begleitet von Banjo und Mandoline und Fiddle.