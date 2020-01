Neuer Leistungsvertrag der Reitschule

Diesen Donnerstag dominiert im Berner Stadtrat einmal mehr die Reitschule die Debatte. 19 von insgesamt 23 Traktanden betreffen das Kulturzentrum, vor zahlreichen Einzelvorstössen steht zuerst der neue Leistungsvertrag 2020 bis 2023 zur Debatte. Ausgehandelt haben ihn die Stadt und die Interessensgemeinschaft des Kulturzentrums Reitschule IKUR. In Kraft treten kann er jedoch nur, wenn der Stadtrat dem notwendigen Kredit von rund 1einhalb Millionen Franken für die nächsten vier Jahre zustimmt. Heute Dienstagabend beraten die Fraktionen, am Donnerstag entscheidet das Plenum. Längere und hitzige Diskussionen sind vorprogrammiert. Wie unsere Nachfrage bei den Fraktionen jedoch zeigt, stehen die Zeichen nicht schlecht, dass der neue Vertrag am Ende abgesegnet wird.

Bei den Linksparteien ist der Leistungsvertrag weitgehend unbestritten. Die Reitschule sei ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Kulturbetrieb der Stadt Bern, betont AL-Stadträtin Eva Gammenthaler. Mit ihrem hauseignen Sicherheitsdienst schaffe es das Kulturzentrum seit Jahren erfolgreich, die schwierige Situation auf der Schützenmatte und dem Vorplatz im Griff zu behalten.

Aber auch bei den Vertreter*innen der Mitte- und der bürgerlichen Parteien gibt es gemäss Umfrage einige, die dem Vertrag zustimmen werden, obwohl der neue Vertrag im Vergleich zum Alten kaum verändert wurde und somit zahlreiche Forderungen, insbesondere was schärfere Sicherheitsbestimmungen betrifft, nicht umgesetzt wurden. Wie FDP-Stadtrat Tom Berger betont, betrifft der Leistungsvertrag eigentlich lediglich den Kulturbetrieb der Reitschule und nicht die Sicherheitsbestimmungen. Weil aber gerade diese Sicherheitspolitik viele bürgerliche Parteien spaltet, ist davon auszugehen, dass zumindest Teile der Fraktionen von FDP und BDP/CVP den Vertrag ablehnen oder sich der Stimme enthalten werden. Ein klares Nein zum Leistungsvertrag gibt es einzig von der SVP-Fraktion.

Zusätzlich zum Leistungsvertrag stehen am Donnerstag weitere 15 Motionen und Interpellationen zur Reitschule auf dem Programm.

Was die Reitschule selber zum neuen Leistungsvertrag sagt, hört ihr am Donnerstag im RaBe-Info.