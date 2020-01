The Hootest Morning Show In Town

Playlist vom 22.01.20

Arthur Russell – I Never Get Lonesome

Lonesome Station – 22h

Big Thief – Not

Khruangbin – Friday Morning

Sarah Webster Fabio – Sweet Songs

Oneness Of Juju – Kazi

Afrodesia – Deep Down In Zanzibar

Merle – Fannie Likes 2 Dance

Bordeaux – Paradise’s Love (Kon Remix)

Ice – Reality

Aura Safari – Music for the Smoking Room

Kenel\Sonne – Flglrm-Ggnr

Guerrinha – Porto Oitis

NoPorn – Preferia Nunca

Dollkraut – Ghoulia

The Düsseldorf Düsterboys – Teneriffa

Die Heiterkeit – Was Passiert Ist

Ilgen-Nur – Matter Of Time

Die Wilde Jagd – 2000 Elefanten

Mängelexemplar – Urlaub im Bett

Donny Benét – Girl Of My Dreams

Mystic Jungle – Parisienne

Kaidi Tatham – The Moons Falling

Lee Schornoz & Michel Gorski – Bräme (As Seiselied)

Studeyeah – Island Man

French 79 – Between the Buttons

BadBadNotGood feat. Jonah Yano – Key To Love (Is Understanding)

Mass Appeal – Waiting For Tonight

Anadol – Casio Havası

Julien Gasc – Maracabela

Jean-Pierre Huser – China Town

Julien Villa – Paris (feat. William Samzun)

System Olympia – Falling In Love (feat. P Nut)

Moodymann – I Need You So Much

Kiasmos – Looped

The Acid – Basic Instinct

Zero 7 – When It Falls