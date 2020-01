Ein Kleiderschrank auf Rädern

Bi aller Liebi…

…Prekäre Verhältnisse in Camps für Geflüchtete, abgewiesene Asylanträge in der Schweiz und gefährliche Fluchtrouten – beim Aufschlagen der Zeitung möchte man am liebsten wegschauen. Geht nicht findet der Verein Open Borders Caravan Bern. Sie werden laut eigenen Angaben dort aktiv, wo die Politik wegschaut. Sie sammeln und sortieren Kleiderspenden in Bern, bringen diese zu Menschen auf der Flucht und leisten Nothilfe-Einsätze hauptsächlich innerhalb Europas.

Erfahrung damit hat Pascal Meinen. Er ist seit dreieinhalb Jahren Mitglied des Open Border Caravans und war bei diversen Einsätzen mit dabei. Bei Bi aller Liebi…zeichnete er den Weg eines Pullis nach, wie er in Bern gesammelt, verpackt und transportiert wird. Auf diesem Weg begegnet der Verein unterschiedlichen Herausforderungen genauso wie kuriosen Sachspenden. Wie diese genau aussehen, erzählt Pascal Meinen in der Sendung.

Der Verein Open Borders Caravan organisiert am 11. März eine Modeschau in der Heiteren Fahne. Mehr Infos dazu und zu weiteren Soli-Veranstaltung findest du auf ihrer Facebookseite.