StattRadio Februar 2020

Zweiter Monat des Jahres 2020. Doppelt gemoppelt. Als Paar geht es hin, Hand in Hand fast, feiert sich heimlich weiter, langsam raus aus der ewigen Dunkelheit des Winters, sicher rein ins Ungewisse.

Wir rücken näher unter orangenen Klangbäumen und kuscheln uns in wolkige Gedanken, ein seidenfeines Seil spinnen sonnig strahlende Wellen und lassen uns darauf tanzen, die Arme weit von uns gestreckt, frei, hoch oben, balancieren wir mit breitem Lächeln.

Jedes Mal wenn wir das Radio einschalten. Ob im Duo oder solo oder in einer grösseren Formation.

Eine Verbindung entsteht. Zum Anderen, aber auch zu sich.

Lasst uns also zusammenspannen und das Hören feiern.

Jazmin Vazquez

Aktuell

Seit drei Jahren in der RaBenfamilie

So, das habe ich nun davon! Wie alle jungen RaBen und RaBinnen, hätte auch ich die Möglichkeit gehabt auszufliegen in die schöne weite Welt hinaus. Stattdessen sitze ich noch immer in meinem RaBennest und mutiere allmählich zu dem, was man im Fachjargon wohl „Nesthäkchen“ nennen würde.

Angefangen hat alles vor drei Jahren, mit einer wirklich ultraspontanen Bewerbung auf die damals freigewordene Praktikumsstelle in der Inforedaktion. Wie das genau abgelaufen ist, weiss ich heute auch nicht mehr so recht… Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich damals eigentlich zu einer Zeitung wollte, weil ich nach monatelangem Nachdenken, Meditieren und Grübeln zum Schluss gekommen bin, dass meine einzige Begabung wohl das Schreiben ist. Aber offensichtlich war das Schicksal in dieser Hinsicht nicht ganz einverstanden mit mir und hat mich kurzerhand an einen Ort verbannt, an dem sich für mich eine völlig neue Welt auftat. Eine etwas verrückte Welt um ehrlich zu sein… Aber vielleicht ist genau das der Grund, warum ich noch immer hier bin und mich seit ein paar Monaten sogar als festangestelltes Teammitglied von RaBe und von seiner Inforedaktion bezeichnen darf. Die verrückte RaBenfamilie ist mir nämlich einfach ans Herz gewachsen, genauso wie die Stadt über die sie Tag für Tag ausfliegt, um ihre krächzenden Stimmen in die Wohnungen zu tragen. RaBe trägt auf seine eigene, aber ganz besondere Art und Weise dazu bei, dass diese schöne Stadt Tag und Nacht pulsiert – und zwar stets im Rhythmus der Musik, die bei uns über den Äther geht. Das fasziniert mich nicht nur, sondern macht mich irgendwie auch stolz. Ich kann dieser Stadt mit meiner Stimme Leben einhauchen. Daher würde ich mich inzwischen vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt als Nesthäkchen bezeichnen, sondern vielmehr als brütender RaBenvater.

Salim Staubli

Hörmal

130 BPM

130 BPM – Eine Frequenz, ein Name, ein Programm. Die DJ*s Bernet Branca und Ay-she bringen ihren Sound nach unzähligen Live-Sets und durchzechten Nächten aus den Clubs ins Radiostudio. Die neue DJ-Sendung auf RaBe soll ausgehwilligen Menschen den Soundtrack für die Preparty liefern. Musikalisch bewegen sich die beiden DJ*s irgendwo zwischen (Global) Bass, Baile Funk und UK Funky, Ballroom und Afrobeats – eine Verschmelzung von verschiedensten Genres, die in den Bereich basslastige Clubmusik fallen.

130 beats per minute ist tatsächlich das durchschnittliche Tempo der Playlists, Abstechern auf 160 oder 90 BPM steht aber nichts im Weg. Statt geredet soll während der Sendezeit lieber getanzt werden, deswegen gibt es in jeder Sendung einen DJ-Mix. Also dreht ab jetzt alle vier Wochen am Freitag um 22 Uhr die Radioboxen voll auf, schiebt den Küchentisch zur Seite und macht euch bereit, eure Booties zu shaken.

Ayse Turcan & Selina Bernet

News

World Radio Day 2020

Radio ist ein grossartiges Medium! Es feiert die Menschheit in ihrer ganzen Vielfalt und stellt eine Plattform für den demokratischen Diskurs dar. Global gesehen bleibt Radio das am meisten konsumierte Medium. Und warum? Weil es relativ kostengünstig ist und sich speziell gut dafür eignet, abgelegene Gemeinden und gefährdete Menschen zu erreichen. Ausserdem kann es unabhängig vom Bildungsstand rezipiert werden – man muss nicht lesen können, um informiert zu bleiben. Des Weiteren spielt das Radio eine entscheidende Rolle in der Notfallkommunikation und Katastrophenhilfe.

Aus diesen Gründen rief die Generalkonferenz der UNESCO 2013 den 13. Februar zum Welt-Radio-Tag aus! Und diesen wollen wir dieses Jahr mit DIR und diversen anderen UNIKOM-Radios feiern! Den ganzen Tag schalten wir immer wieder in andere Städte und spielen Hörproben von unseren Schwesterradios.

13.2., ganzer Tag immer mal wieder

SPECIALS: der Morgen von 8-11 Uhr / World Radio Day Special von 12-15 Uhr / BOTZ 3000 von 15-17 Uhr / Amplifier von 22-23 Uhr

Magdalena Nadolska

Aufgehorcht

Santa Rosa Tattoo Fest

Am 1. Februar treffen sich Tattoo Interessierte im Sternensaal in Bümpliz zum Santa Rosa Tattoo Fest. Wir sind auch mit dabei und berichten live ab 16 Uhr.

RaBe am Santa Rosa Tattoo Fest, Samstag 1. Februar, 16-20 Uhr

World Radio Day 2020

Am 13. Februar findet der internationale Welt-Radio-Tag statt. Ins Leben gerufen würde er von der UNESCO vor 7 Jahren. Wir übernehmen den ganzen Tag über immer wieder Programmteile von anderen Radiostationen. Am World Radio Day beteiligen sich diverse Sendungen und um 12 Uhr gibt’s eine dreistündige Spezialsendung. Mehr Infos findet ihr unter NEWS.

World Radio Day, Donnerstag 13. Februar, diverse Sendungen (siehe Programm)

unerhörtes-ungehörtes

Am 16. Februar gibt’s bei unerhörtes-ungehörtes ein Live-Set von FRKSE aus Boston. Nicht verpassen!

unerhörtes-ungehörtes, Sonntag 16. Februar, 21-23 Uhr

vox mundi

Bei vox mundi geht es in der Sendung vom 18. Februar um’s Thema Sexueller Missbrauch. Diskutiert wird mit verschiedenen Gästen und durch die Sendung führt Elena Atalya.

vox mundi, Dienstag 18. Februar, 19-20 Uhr

Neu

130 BPM

Ab Februar gibt’s am Freitagabend noch mehr feine Beats auf RaBe. Die neue DJ-Sendung „130 BPM“ nimmt Fahrt auf und bringt euch alle 4 Wochen eine Mischung aus (Global) Bass, Baile Funk, UK Funky, Ballroom und Afrobeats auf eure Gehörgänge. Mehr Infos zur Sendung findet ihr in dieser Ausgabe unter HÖRMAL.

130 bpm, Freitag 22-23 Uhr, alle 4 Wochen

Anders

Balgarski Tschass

Am 16. Februar gibt’s ausnahmsweise kein Balgarski Tschass. Mitte März ist Ludmilla dann aber wieder zurück.

Balgarski Tschass, Sonntag 17-18 Uhr, alle 2 Wochen

