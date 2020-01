World Radio Day 2020

Radio ist ein grossartiges Medium! Es feiert die Menschheit in ihrer ganzen Vielfalt und stellt eine Plattform für den demokratischen Diskurs dar. Global gesehen bleibt Radio das am meisten konsumierte Medium. Und warum? Weil es relativ kostengünstig ist und sich speziell gut dafür eignet, abgelegene Gemeinden und gefährdete Menschen zu erreichen. Ausserdem kann es unabhängig vom Bildungsstand rezipiert werden – man muss nicht lesen können, um informiert zu bleiben. Des Weiteren spielt das Radio eine entscheidende Rolle in der Notfallkommunikation und Katastrophenhilfe.

Aus diesen Gründen rief die Generalkonferenz der UNESCO 2013 den 13. Februar zum Welt-Radio-Tag aus! Und diesen wollen wir dieses Jahr mit DIR und diversen anderen UNIKOM-Radios feiern! Den ganzen Tag schalten wir immer wieder in andere Städte und spielen Hörproben von unseren Schwesterradios.

13.2., ganzer Tag immer mal wiederSPECIALS: der Morgen von 8-11 Uhr / World Radio Day Special von 12-15 Uhr / BOTZ 3000 von 15-17 Uhr / Amplifier von 22-23 Uhr

Magdalena Nadolska