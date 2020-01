CD-News Schweiz – DO 30. Januar 2020

DO 30. Januar 2020, 23:00-24:00

Crisscross…Jazz kreuz und verquer Nr. 100– mit Jürg Solothurnmann

CD-News Schweiz

CHRISTOPH GRAB: REFLECTIONS (Lamento) – MOON MOT: GOING DOWN THE WELL (Unit) – FISCHERMANNS ORCHESTRA: LIVE IN SWITZERLAND (Unit) – SARAH CHAKSAD ORCHESTRA: WINTERMOND (Neuklang) – PAGO LIBRE & FRIENDS: GOT HARD (LEO) – MARCO VON ORELLY/ TOMMY MEIER, LUCA SISERA/ SHELDON SUTER: LOTUS CRASH (ezz-thetics) – CHRISTOPH ERB/ FRANTZ LORIOT/ MORISHIGE YASUMUNE: DRY (VETO)