Que(e)rBeet im Januar 2020 – 90 Jahre Ernst Ostertag

Die Ausgabe Januar 2020 mit dem Schwerpunktthema ’90 Jahre Ernst Ostertag‘. Ausserdem mit News zur Abstimmung vom 9. Februar 2020, einem Aufruf zur Mitarbeit bei der grossen Schweizer LGBTIQ-Umfrage und der Premiere der Rubrik „Freystoss“.

Ernst Ostertag kam am 21. Januar 1930 auf die Welt und ist in einer Zeit aufgewachsen, in der Homosexualität gesellschaftlich noch nicht akzeptiert war. Er musste die Partnerschaft mit seinem langjährigen Lebenspartner Röbi Rapp über 40 Jahre im Verborgenen ausleben. Bekannt wurden die beiden als erstes Paar, welches in der Schweiz (nach kantonalem Recht in Zürich) ihre gleichgeschlechtliche Partnerschaft offiziell registrieren konnte. Seit den 50er Jahren setzt sich Ernst Ostertag für die Rechte von Homosexuellen ein.

Wenige Tage nach seinem 90. Geburtstag durften wir ein längeres Telefongespräch mit dem Jubilar führen, welches in einer gekürzten Fassung am Radio ausgestrahlt wurde.

Weitere Informationen sowie zusätzliches Bonusmaterial auf der Website www.queerupradio.ch.

