Tracklist 28.1.20

Artist / Track

Willie Mitchell / Groovin‘

Booker T. & The MG’s / Groovin‘

Shuggie Otis / Aht Uh Mi Hed

Dynasty / Adventures In The Land Of Music

ODEZENNE / Souffle le vent

Dave Eleanor / I Know, the Place Was Close

Ricardo Richaid / Largado Nu

Azymuth / Dear Limmertz

Joyce with Nana Vasconcelos & Mauricio Maestro / Tudo Bonito

The Ipanemas / Suspeita

Novos Baianos / A Menina Dança

Joao Donato / Tudo Tem

maye / Tú

Amaal / Later

Amber Mark / Love Me Right

Mahalia / What You Did

Toro Y Moi / Ordinary Pleasure

Jungle / Casio

Tyler, The Creator / BEST INTEREST

Noname / Song 32

JuJu Rogers / Real Shit

Avelino / Higher Power

Bea Pelea / Si No Te Vuelvo a Ver

Lotte Kaersa / Hjemme i fores gard

Nikolaj Steen / Klokken Otte (Ska‘ Jeg I Seng) (Album Version)

Ata Kak / Adagya

Idris Muhammad / Could Heaven Ever Be Like This

The Sylvers / Stay Away From Me

The Deacons / A Drop In The Bucket

Alice Clark / Never Did I Stop Loving You

Gloria Ann Taylor / How Can You Say It

Al Massrieen / Sah

Butchers of Lassie / Pappi unser

Grauzone / Der Weg Zu Zweit

Fever Ray / When I Grow Up

FOKN Bois, Gyedu Blay Ambolley – Abena Repatriation

Kanda Bongo Man / Muchana

Djavan / Flor de Lis

Rachel Chinouriri / Adrenaline