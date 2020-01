Tempo 20 für die Lorraine

Mit Tempo 20 durchs Lorrainequartier, ein reich gedeckter Tisch für Bienen und Hilfe auf eigene Faust in Como: dies die Themen des heutigen RaBe-Info. Den Podcast gibst hier (ab Mittag):

Mit 20 durchs Lorrainequartier

Ein breites Bündnis aus Quartierbewohnenden und Gewerbetreibenden aus der Lorraine fordert die Realisierung einer Begegnungszone auf der Lorrainestrasse und hat dazu eine entsprechende Petition lanciert. Bei der Stadt Bern liegt dieses Vorhaben schon lange auf dem Tisch. Aufgrund von anderen wichtigeren Strassensanierungsprojekten, wie die Rathausgasse in der Berner Altstadt wurde das Projekt indes sistiert. Nun will das Bündnis mit der Petition ihr Anliegen wieder aufs Tapet bringen.

Hinter der Forderung stehen insbesondere die Gastronomiebetriebe wie der Wartsaal, welche im Sommer mit grossen Menschentrauben auf der Strasse kämpfen. Aber auch für die Quartierbewohnenden würde eine Begegnungszone eine Steigerung der Lebensqualität bedeuten, so Romano Manazza, Vorstand im Verein für ein lebendiges Lorraine-Quartier. Den Vorwurf, dass eine Verkehrberuhigung die viel kritisierte Gentrifizierung in der Lorraine weiter vorantreiben würde, lässt Romano Manazza nicht gelten. Wenn man so argumentiere, dürfte der Verein gar nichts mehr machen für eine Verbesserung der Lebensqualität im Quartier.

Reich gedeckter Tisch für Bienen

Das Bienensterben sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Seit Mitte der 90er Jahre wird es in der ganzen Welt beobachtet. Und auch an den Schweizer Grenzen macht es nicht Halt. Die Ursachen dafür sind nicht abschliessend geklärt. Klar ist aber, dass ein diverses Angebot an Nahrung wichtig ist für das Überleben der Bienen. Einen reich gedeckten Esstisch für Bienen, dass wollen deswegen auch Aline Gerber und Christoph Messerli anbieten. Ihr Hof am Stutz im Gürbetal wird Anfang April eine Bienenweide aussäen.

Come te Como

2016 versuchten hunderte von flüchtenden Menschen, die Schweizer Grenze bei Chiasso zu überqueren. Die grosse Mehrheit wurde von der Grenzpolizei abgefangen und landete in Como, einem Ferienort gut 8 km von der Schweizer Grenze entfernt.

Zwei junge Bernerinnen beschlossen damals, auf eigene Faust Hilfe zu leisten. Saheka Fuster und Laura Obexer gründeten das Projekt Come to Como. Über Social Media starteten sie eine Spendenaktion und sammelten Kleider, Schuhe und Decken. Diese Spenden brachten sie den gestrandeten Flüchtlingen in Como. Seither fahren die beiden Freundinnen mehrmals jährlich nach Como. Das Schicksal der Menschen, die dort ausharren, lässt sie nicht mehr los.

Die Situation in Como ist noch immer sehr schwierig. Laut Pater Don Giusto, dem Pfarrer von Como, sind 1000 Asylanträgen in Como hängig und 150 Menschen leben momentan auf der Strasse.