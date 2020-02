Die Musikförderung Bern hat für einen MFB-Award für den „Song of the Year 2019“ ausgeschrieben. Wir vom Radieschen spielen eine Auswahl von allen gemachten Einsendungen,und schauen, was da alles so für interessante Sachen eingschickt wurden. Schalt ein, am Donnerstagabend, 6. Februar 2020 um 20.00 Uhr.