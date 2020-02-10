DO 13. Februar 2020, 23:00-24:00
Crisscross…Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann
CD-News
PAT METHENY: FROM THIS PLACE (Nonesuch)
INGRID LAUBROCK: CONTEMPORARY CHAOS PRACTICES. TWO WORKS FOR ORCHESTRA AND SOLOISTS (Intakt)
TIM BERNE‘S SNAKEOIL: THE FANTASTIC MRS.10 (Intakt)
DLL (Christopher Dell/ Christian Lillinger/ Jonas Westergaard): GRAMMAR II (Plaist)
KAJA DRAKSLER/ PETTER ELDH/ CHRISTIAN LILLINGER: PUNKT.VRT.PLASTIK (Intakt)
DAVID S. WARE NEW QUARTET: THÉÂTRE GARONNE, 2008 (AUM)
CD-News – DO 13. Februar 2020
DO 13. Februar 2020, 23:00-24:00