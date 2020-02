Tracklist 11.2.20

Artist/ Track

Jefferson Airplane / White Rabbit

Ann Pebbles / Trouble, Heartaches & Sadness

Bettye Swann / Till I Get It Right

Ester Phillips / Just Say Goodbye

Joe Tex / Music Ain’t Got No Colour

Wilson Pickett / Hey Joe

Banoffee feat Empress Of / Tennis Fan

Soccer Mommy / yellow is the color of her eyes

Cruise Ship Misery / Natur

Evelinn Trouble /

Basile di Manski / Burning Morning

Charles Bradley feat. Menhean Street Band / The World (Is Going Up In Flames)

Os Tincoas / Deixa A Gira Gira

Orchestra Baobab / Ngalam

Migo & Buzz / Defensivi Architektur

Seinabo Sey / I Owe You Nothing

Shuggie Otis / Inspiration Information

Tabu Ley Rochereau / Hafi Deo

Tshala Muana / Malu

Koffi Olomide, Papa Wemba / Sango Ndambo 2

Kush K / Forever Only

Tara Nome Doyle / Neon Woods

Tara Nome Doyle / Mercury

Bit-Tuner / Slacken

Big Zis / Lied vom Spatz

Aldous Harding / The Barrel

Kate Bollinger / No Other Like You

Orakle Ngoy & Dj Natur_E / Ghetto

Orakle Ngoy & Dj Natur_E / Allors Bouge

Ross from Friends / Talk To Me You’ll Understand