The Hottest Morning Show In Town!

Playlist vom 12.02.20

Akın Sevgör – no.II In a Flash

Noir Boy George – Oh Mon Amour

La Düsseldorf – Time

The Düsseldorf Düsterboys – Heisse Kippe

Jacqueline Taïeb – 7h du matin

Hyperculte – Siamo Tutti

Pleasure Principle – Dernier Homme

Floorbrothers – Salty Sun

Giant Sand – Yer Ropes

The DeSoto Caucus – Live In The Stream

Sun Cousto – Sun Is Out

Ratso – I Want Everything (feat. Yasmine Hamdan)

Kelly Finnigan & The Atonements – Catch Me I’m Falling

Charles Bradley featuring The Inversions – Whatcha Doing (To Me)

Maxayn – You Can’t Always Get What You Want

Booker T. – Green Onions

Fred Williams & The Jewels Band – Tell Her

Theron And Darrell – I Was Made To Love Her

The Ringo Jets – Uprise

Black Lung – Beliefs

King Krule – Alone, Omen 3

Maraudeur – Highway Bridges

infinite bisous – brain

Badaboum – Samedi?

Cipolla Varieté – A napok csak jönnek egymás után

Post Festum – Amorf

Massive Attack – Safe From Harm

50 Cent vs Züri West – Mashup I schänke dir 21 Questions

Kendrick Lamar – DNA.

Sampa The Great – Dare To Fly (feat. Ecca Vandal)

Jäde – Longtemps

Solange – Down With the Clique

Rapsody – Oprah (feat. Leikeli47)

Ella Soto – Player Girl

Frank Ocean – Novacane

Daif – Weisch Na

Tyler, The Creator – I Think

Tierra Whack – Only Child

Jamila Woods – VRY BLK (feat. Noname)

Suff Daddy – Über Liebe (Extended Instrumental)

Subito Zeitlos – DIY for Durian