Totale Verschwendung!

Ganze Sendung

Was ist eine richtig grosse Verschwendung? Was sieht vielleicht nur so aus wie eine Verschwendung, ist aber in Wirklichkeit ganz nützlich und sogar vorteilhaft? Gibt es etwas das man nicht verschwenden kann? Wir gucken uns an, was es mit der Verschwendung auf sich hat, ganz ohne dabei Zeit zu verschwenden. Und bewegen uns dabei von handfester Verschwendung hin zu immer abstrakteren Formen.

Verschwendete Objekte?

Stell dir vor, du bist an einer Geburtstagsparty. Alle Geschenke werden in einer grossen Zeremonie zusammengetragen, und dann aber nicht etwa ausgepackt, nein, sie werden angezündet, im Meer versenkt und zerstört. Was aussehen mag wie pure Verschwendung, war für die Gesellschaft der Kwakiutl ein wichtiger Bestandteil ihrers sozialen Zusammenlebens. Was es mit diesem Ritual – dem sogenannten Potlatch – auf sich hat, das erzählt der Sozialanthropologe Heinzpeter Znoj im Interview mit Subkutan-Redaktorin Livia Schambron.

Verschwendete Zeit?

Wie verschwenden Menschen in Bern ihre Zeit? Und warum empfinden sie gewisse Aktivitäten als Zeitverschwendung? Subkutan-Redaktorin Nina Hofmann hat an einem sonnigen Nachmittag auf der kleinen Schanze nachgefragt. Ihre Antworten bringt sie mit ins Studio und erzählt live, was sie erlebt hat.

Verschwendete Gedanken?

Gedanken fliessen, wirbeln, kreisen und springen von einem zum nächsten. Doch nicht jeder Gedanke trägt einen Sinn, ein Ziel oder eine Lösung in sich. Sind diese Gedanken also verschwendet? Das wollte Valentina Scheiwiller von der buddhistischen Meditationstherapeutin Irene Bumbacher wissen.