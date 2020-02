Botz3000 im Ring

In der heutigen Botz3000 Sendung stehen unsere Moderatoren Christof und Salim im Ring! Der Grund? Wir begrüssen die „Underground Fight League“ im Live Interview zu uns im Studio! Die „Underground Fight League“ findet am Samstag in der Grossen Halle in Bern statt. Ein Box Anlass in unkonventionellem Rahmen und das noch mit After Party! Mehr dazu in unserem Interview mit Cla von der League geführt von Samuele.

Im „erschte Löffeli Musik“ erzählt uns Dirk, Moderator von der „Driving Home“ Rabe Sendung, von seiner ersten Musik Liebe die er dank Pink Floyd verspürte. Das OnRepeat präsentiert uns diesmal die Sängerin Prya Ragu und ihr Produzent Japhna Gold. Lisa von Botz3000 hat auch für die heutige Sendung 3 bizarre Geschichten herausgefunden die ihren Platz im „Mönschewäut“ gefunden haben!

die ganze Sendung kannst du unter diesem Link nachhören