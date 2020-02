Verschwendete Objekte?

Stell dir vor, du bist an einer Geburtstagsparty. Alle Geschenke werden in einer grossen Zeremonie zusammengetragen, und dann aber nicht etwa ausgepackt, nein, sie werden angezündet, im Meer versenkt und zerstört. Was aussehen mag wie pure Verschwendung, war für die Gesellschaft der Kwakiutl ein wichtiger Bestandteil ihrers sozialen Zusammenlebens. Was es mit diesem Ritual – dem sogenannten Potlatch – auf sich hat, das erzählt der Sozialanthropologe Heinzpeter Znoj im Interview mit Subkutan-Redaktorin Livia Schambron.