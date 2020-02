Deine Chance auf Sziget-Tickets

Botz3000 verlost in seiner nächsten Sendung am 20.02.20 zwei 5-Tagestickets für das Sziget-Festival in Budapest. Alles was du dafür tun musst, ist uns eine E-Mail mit deiner Handynummer und einer Sprachnachricht an Botz3000@rabe.ch schicken. Überzeug uns in deiner Sprachnachricht möglichst kreativ davon, dass DU diese Tickets verdient hast und mit etwas Glück rufen wir dich am Donnerstag zwischen 15.00-17.00 an.

Sziget-Homepage

Bildquelle: Instagram @rockstarphotographers

Bleibt informiert über weitere Gewinnspiele!

Botz3000 auf Instagram und Facebook

Radio Bern RaBe auf Instagram und Facebook