Botz Donnschtimorge….

Evelyn Künneke – Ich freu‘ mich schon auf Donnerstag

The Big Moon – Your Light

Herb Alpert & The Tijuana Brass – This Guy’s In Love With You

Sampa the Great feat. Nadeem Din-Gabisi, – Energy

Colleen – Soul Alphabet

Hermanos Gutierrez – El Camino De Mi Alma

J ad & The – Matano Trumpet Jam

Almunia – New Moon

SebastiAn, Bakar – Sober

Piero Umiliani – Crepuscolo Sul Mare

Baron.E – Danser dans le noir

Amadou & Mariam – Je Pense A Toi

Soia – Pancakes

Devendra Banhart – Abre Las Manos

Mick Jenkins – Carefree

Sabrina Claudio – Don’t Let Me Down (feat. Khalid)

Minük, Lagartijeando – La Frontera

Whilk & Misky – Get What We Want

Frutti di Mare – Teskani

Teebs feat. Sudan Archives – Black Dove

Janko Nilovic – Drug Song

Rolling Blackouts Coastal Fever – Cars in Space

Giorgio Poi – Acqua Minerale

Ginger Root – B4

Nu Guinea – Ddoje Facce

Iris Gold – Planet Cool

Inka, IAMDDB – Leaned Out

KennyHoopla – How Will I Rest In Peace If I’m Buried By A Highway?//

Rayana Jay – Love Me Like (feat. DUCKWRTH)

Agnes Obel – Golden Green

Zoe’s Shanghai – No Cure

Brian Bennett – Solstice

Gil Scott-Heron & Brian Jackson – Angola, Louisiana